'Ik wil de eerste vrouwelijke premier worden'

Erinn Vroom staat op nummer twee voor D66 in gemeente De Wolden (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

MEPPEL/ASSEN - Ze zijn nog te jong om zelf te mogen stemmen, toch staan de 17-jarige Erinn Vroom uit Ruinen en de even oude Bas Ananias uit Assen op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Geschreven door Marjolein Lauret

Erinn staat op plek twee voor D66 en Bas op plek vijf voor de SP. Ze maken kans om daadwerkelijk in de raad te komen. Beiden voeren een intensieve campagne.



Folders uitdelen

Bas loopt van deur tot deur, belt bij de mensen aan en deelt folders van de SP uit. "Ik weet dat ik misschien nog niet zoveel levenservaring heb", zegt Bas. "Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je mensen aanhoort en een verandering teweegbrengt. Dan maakt leeftijd echt niet uit."



Erinn staat er precies zo in. "Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat ze me te jong vonden."



Eerst nog examen doen

Erinn zit midden in haar eindexamenjaar van het vwo. "Druk is het wel", lacht ze. De liefde voor politiek zat er al jong in. Een jaar geleden, tijdens de landelijke verkiezingen, werd ze lid van D66. "Ik zat eerst in het bestuur en later in de programmacommissie. Ik heb meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. En nu sta ik dus op nummer twee."



Met haar 17 jaar kan ze, wanneer ze genoeg stemmen krijgt, niet meteen deelnemen in de raad. "Nee, ik moet eerst 18 worden. Maar dat is dan al snel, dus alleen de eerste twee vergaderingen moet ik overslaan."



Ook Bas is een politiek dier. "Ik heb het altijd interessant gevonden. Mijn mening komt erg overeen met de SP. Ik vind dat we moeten opkomen voor de zwakkeren in de samenleving."



Eerste vrouwelijke premier

Net als Bas zit ook Erinn vol ambitie. "Ik wil heel graag de landelijke politiek in. Mijn droom? De eerste vrouwelijke premier van Nederland worden!"