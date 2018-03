Deel dit artikel:











Basisscholen Coevorden krijgen nestkastjes tegen eikenprocessierups Het eerste nestkastje wordt geplaatst (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Alle basisscholen in de gemeente Coevorden krijgen de komende tijd nestkastjes. De gemeente hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal eikenprocessierupsen.

Geschreven door Steven Stegen

De beoogde bewoners van de nestkastjes, kool- en pimpelmezen, zijn dol op de larven van de rups.



Vogelhuisjes

Leerlingen van de praktijkschool De Nieuwe Veste zijn al weken bezig met het maken van de nestkastjes. Wethouder Jeroen Huizing heeft inmiddels het eerste vogelhuisje opgehangen. Dat deed hij samen met leerling Bram van OBS Buitenvree.



Samen klommen ze in een hoogwerker en schroefden het eerste nestkastje aan een boom. "Het is hartstikke mooi dat we ook op deze manier de eikenprocessierups kunnen bestrijden. En voor de leerlingen van de Praktijkschool is het een leuke opdracht", aldus Huizing.



Brandwonden

Coevorden houdt inmiddels tien jaar lang in de gaten hoe het staat met de eikenprocessierups, die vervelende brandwonden kan veroorzaken. "Vooral rond onze scholen staan veel eikenbomen en daar komt het beestje dus voor", legt Klaas Mulder van de buitendienst van de gemeente uit.



De eikenprocessierups blijkt al jaren een geduchte tegenstander van de gemeente. "Inmiddels hebben we toch wel zo'n drieduizend besmettingen. We komen er niet vanaf, maar we moeten het wel beheersbaar houden."



De vogels kunnen daarbij helpen, maar de gemeente zet ook aaltjes in om op biologische wijze de eikenprocessierups te bestrijden. Ook gaat de gemeente met stofzuigers rond om de beestjes uit de bomen te zuigen.