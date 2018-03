Boekenweek 2018: het favoriete boek van boswachter Corné Joziasse

De Boekenweek 2018 staat dit jaar in het teken van natuur. Daarom vertelt elke week iemand uit de Drentse natuur over zijn favoriete boek. Vandaag het boek van boswachter Corné Joziasse.

Als stadskind was Corné Joziasse gefascineerd door het leven op en rond de boerderij van zijn grootouders. Als hij er logeerde, bestudeerde hij de boerenzwaluwen en de veldleeuweriken. Hij vroeg zich af waar deze vogels in de winter naartoe gaan.Voor zijn tiende verjaardag vroeg boswachter Corné Joziasse omvan Reader’s Digest. "Dit boek heeft mooie tekeningen die ik voor het slapen gaan nog even bewonderde. Ik droomde van vogels met prachtige namen zoals Circus cyaneus, de blauwe kiekendief, of Gallinago gallinago, de watersnip."Er ging een wereld voor Joziasse open. "Ik las over de balts en de vogeltrek. Nu wist ik ook waar de boerenzwaluwen van mijn opa zich in de winter thuisvoelen. En ik las over de ijsvogel. Zo’n felgekleurde en opvallende vogel is toch een makkelijke prooi voor een roofvogel? Maar wat blijkt, een ijsvogel is niet te vreten, zo smerig!""Na school ging ik vaak het bos in of naar het strand om vogels te spotten en dan op naam te brengen aan de hand van de afbeeldingen in dit boek. Mijn liefde voor de natuur is hierdoor zeker aangewakkerd. Sindsdien heb ik vele vogelboeken gezien en gelezen, maar dit boek blijft toch wel mijn favoriet."Gisteren vertelde IVN-projectleider Agnes Baker over haar favoriete boek. Daarvoor struinde ze door de boekenkast van haar zoon, dienog in zijn kast had staan.