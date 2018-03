Wens voor nieuwe woningcorporatie in Midden-Drenthe

BEILEN - In de gemeente Midden-Drenthe hebben met name starters moeite om woonruimte te vinden. Vooral in de kernen Beilen en Westerbork is een tekort aan betaalbare woningen.

Verschillende politieke partijen in de gemeente Midden-Drenthe overwegen om met een voorstel te komen om een eigen woningcorporatie op te richten als er niet snel meer betaalbare woningen in de gemeente beschikbaar komen. Nu zijn er wachtlijsten van een half jaar. Dat was punt van discussie tijdens het verkiezingsdebat in Drenthe Kiest.Charles de Haas van GSBW is niet tevreden over de huidige wooncorporaties Actium en Woonservice. "De mensen doen hun best, maar je hebt natuurlijk een logger lichaam met twee corporaties. Als je het in de gemeente in eigen hand houdt, dan ben je sneller en effectiever. Er zijn zo veel projecten waar we wat mee kunnen en dan niet afhankelijk zijn van de wooncorporaties."De PvdA is fel tegen een eigen wooncorporatie. Volgens lijsttrekker Dirk Jasper Keegstra ligt er net een nieuw woonplan, waarin goede afspraken zijn gemaakt met de wooncorporaties. "De twee woonstichtingen zijn onze vaste partners, dus het komt helemaal goed."Dat er afspraken liggen, betekent niet dat er in de praktijk ook snel nieuwe woningen bij komen. In de afgelopen vier jaar zijn er volgens een onderzoek van de NOS in Midden-Drenthe zeer weinig nieuwbouwvergunningen afgegeven.Jannes Kerssies van Gemeentebelangen zet zijn vraagtekens bij afspraken uit het verleden. "Op het terrein van basisschool De Lindelaar zouden twaalf starterswoningen gebouwd worden en die werd drie jaar geleden gesloopt. Er zal wel iets gebeurd wezen, maar niemand weet wat", zegt Kerssies.Volgens Gert Jan Bent van de ChristenUnie is er al veel gebeurd op het gebied van starterswoningen. "Rondom het Lievingerveld bij Beilen zijn absoluut ook kavels en er zijn ook huurwoningen op de Smildes. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld niet in je eigen kern maken wonen, maar wel in de gemeente. Als er op dat moment geen woningen zijn (in je eigen kern red.), wacht je dan of ga je ergens anders wonen?", vraagt Bent zich af.De jeugd wil volgens D66-lijsttrekker Harma van der Roest helemaal niet lang wachten op een huis. "Dan zitten ze al in Hoogeveen, Assen of Groningen. In het centrum van Beilen liggen ook veel kansen. Daar moeten we met vastgoedeigenaren gaan kijken of ze in lege panden, appartementen of studio's kunnen wonen."Pakken de woningcorporaties het woningtekort niet op, dan wil D66 ook graag een eigen woonstichting.De VVD zou liever zien dat de regels in de gemeente versoepeld worden. "Als men in gesprek gaat in het gemeentehuis, is het heel snel: nee, dat kan niet. Maar als mensen met plannen aankomen, dan moet je ze helpen", zegt lijsttrekker Anique Snijders.Over een eigen woningcorporatie zegt de VVD dat de gemeente de boel niet in eigen hand hoeft te nemen. Het CDA sluit zich daarbij aan. "Schoenmaker, blijf bij je leest", vindt lijsttrekker Marinus Louissen.GroenLinks vindt wél dat de gemeente de touwtjes in handen moet nemen als de corporaties niet aan de slag gaan, maar lijsttrekker Rudie Weima signaleert een groter probleem. "De spreiding tussen arm en rijk neemt toe en daardoor kunnen heel veel mensen die wat minder daadkrachtig zijn, geen goede woonruimte krijgen. Mensen met minder geld, wonen ook vaak in ongezonde huizen. Je hebt er te weinig, maar ook de kwaliteit is niet goed."Dagelijks is er om 17.15 uur bij RTV Drenthe Drenthe Kiest met een lijsttrekkersdebat. Vandaag was Midden-Drenthe, morgen zijn de lijsttrekkers van Coevorden aan de beurt.