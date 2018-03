Deel dit artikel:











Aldi moeten stoppen met heien in Smilde Aldi moet van de gemeente stoppen met heien (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

SMILDE - Supermarktketen Aldi moet van de gemeente Midden-Drenthe tijdelijk stoppen met het bouwen van een nieuw filiaal in Smilde. Door heiwerkzaamheden is schade ontstaan aan woningen in het dorp.

In een reactie stelt Aldi zich schuldbewust op. "Het klopt dat er zich problemen hebben voortgedaan bij enkele bewoners tijdens het begin van de bouw van een nieuwe Aldi in Smilde. Het betreft het mogelijk ontstaan van scheuren in muren bij buurtbewoners."



Niet meer heien

De supermarktketen laat weten dat het heien inmiddels is stilgelegd en er 'andere methoden worden toegepast om de overlast te beperken'. Aldi zegt in gesprek te zijn met betrokkenen om te kijken naar de schade die is ontstaan.



De bouw is vanochtend onder toeziend oog van de gemeente weer gestart. Deze week wil Aldi klaar zijn met de werkzaamheden.