Drents 'zorghorloge' moet ouderenzorg veranderen De familie Bal, v.l.n.r. Jasper, Martine, Sija en Martin met het zorghorloge (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Een bijzonder horloge moet er straks voor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Het is een idee van vader Martin en dochter Martine Bal uit Zwinderen.

Geschreven door Robbert Oosting

Het project, met de zogeheten Care Watch, ging gisteren bij MedTech in Emmen van start. "De belangrijkste functie van het horloge is alarmeren", legt Martine Bal uit.



Vergrijzing

Een van de grootste problemen volgens Bal is de vergrijzing. "Jongeren trekken weg en bejaarden blijven achter." Het doel is dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en om dat te bereiken kan volgens de familie Bal het zorghorloge een belangrijke rol spelen. "We proberen een stukje veiligheid te creëren. Een gevoel dat er altijd iemand in de buurt is", zegt Bal.



Wat is het?

"Het zorghorloge is eigenlijk het beste te vergelijken met de alarmknop die we allemaal kennen", vertelt Bal. Het horloge draag je alleen niet om je nek en er zijn nog wat verschillen. Het horloge detecteert of de drager ervan gevallen is, er zit een agendafunctie op en ook een medicijnenalarm behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast staat de drager altijd in verbinding met een alarmcentrale. "Het is echt een multifunctioneel alarmsysteem waarmee je zelfstandig langer thuis kunt blijven wonen."



Centrale

De zorghorloges staan straks in verbinding met een alarmcentrale. Dragers van het horloge komen direct met iemand in contact die ze verder kan helpen. Het plan is om die taak voor een deel te laten vervullen door studenten van het Drenthe College, maar ook door mensen die in de zorg gewerkt hebben en moeite hebben om een nieuwe baan te vinden. De centrale zelf moet ondergebracht worden bij MedTech in Emmen.



Familiebedrijf

Naast MedTech als partner spelen ook de gemeente Emmen en Major Electronics een rol bij het zorghorloge. Maar, ook de rest van de familie is onmisbaar. Moeder Sija en broer Jasper Bal vervullen ook taken binnen het familiebedrijf.



Volgens de planning krijgt een groep van zo'n vijftig ouderen in het najaar een horloge om het systeem te testen. "Hopelijk wordt dit de springplank waar we de markt mee op kunnen", besluit Bal.