Nieuw pand Health Hub Roden een stap verder

RODEN - Wat de raad Noordenveld betreft koopt de gemeente samen met de provincie een nieuw pand voor Health Hub Roden.

De Health Hub groeit zo hard, dat ze te weinig ruimte hebben in het huidige pand dat ze huren in Roden. Er willen zich meer bedrijven aansluiten bij de broedplaats voor medische ontwikkelingen die in 2015 ontstond en daar is nu geen ruimte voor.De provincie Drenthe en gemeente Noordenveld willen daarom een ongebruikelijke vastgoedaankoop doen en het oude pand van Renato kopen in Roden. Kosten: drie miljoen euro voor aankoop en verbouwing. Gedeputeerde Staten wil 2,4 miljoen euro bijdragen, de gemeente Noordenveld 600.000 euro.De raadsleden van gemeente Noordenveld zijn alvast blij met de steun van de provincie. "We mogen in onze handjes knijpen als de provincie dit bedrag toezegt", zegt fractievoorzitter van GroenLinks Jan Klinkenberg. De provincie beslist op 28 maart over de 2,4 miljoen euro die ze voor het nieuwe pand moet gaan neerleggen.De overheden lopen wel een risico, want Health Hub kan de huur na vijf jaar opzeggen. Maar, zegt de raad van gemeente Noordenveld unaniem: het is een aanvaardbaar risico dat we graag lopen. Zo wordt verwacht dat er zeker honderd arbeidsplaatsen bij komen.Wie weet het nog: medische onderneming Cordis in Roden vertrok in 2008. Duizend mensen met specialistische kennis stonden op straat. Om de werkgelegenheid en bedrijvigheid rond medische technologie in Roden te behouden en te stimuleren kwamen er start-ups van nieuwe medische bedrijven. Ook om de meer dan twee honderd toeleveranciers van Cordis niet te laten omvallen.Uiteindelijk ontstond de Health Hub Roden: een broedplaats voor nieuwe medische ontwikkelingen, die driehonderd nieuwe banen opleverde en waar twintig bedrijfjes en zeventig noordelijke organisaties zoals scholen aan deelnemen. Alle gebruikers huren de ruimtes.