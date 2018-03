Alcides-captain Lijzen stopt ermee

VOETBAL - Eric-Jan Lijzen beëindigt na dit seizoen zijn actieve loopbaan. De aanvoerder van Alcides heeft dan twintig jaar op niveau gevoetbald.

Lijzen speelde ook voor sc Heerenveen, PEC Zwolle en Be Quick’28 in Zwolle.Met Alcides is Lijzen bezig aan een sterk seizoen. De Meppelers hebben nog steeds uitzicht op het kampioenschap in de 1e klasse F. Bovendien zit Alcides als enige Drentse club ook nog in de noordelijke districtsbeker. Begin april strijdt de club uit Meppel op eigen veld tegen Drachtster Boys voor een plek in de halve finale.Het is de bedoeling dat clubman Lijzen volgend seizoen in een andere rol terugkeert bij Alcides.