Inwoners Exloo blazen dorpshart weer leven in na brand Turv

EXLOO - Inwoners van Exloo hebben de afgelopen maanden samen met de Dorpsraad plannen gemaakt voor de invulling van het terrein van de afgebrande destilleerderij Turv.

In de nacht van 30 maart 2017 brandden de destilleerderij en een aangelegen woonboerderij volledig af. Daarbij kwam de eigenaar en bewoner Matthieu Smakman om het leven. De precieze oorzaak van de brand kon niet meer achterhaald worden De gemeente Borger-Odoorn kocht het terrein van weduwe Helmy Smakman en gaf de Dorpsraad de ruimte om met initiatieven te komen.Op drie avonden, waarvan vanavond de laatste werd gehouden, kwamen inwoners bij elkaar om een eerste schets te maken. Er kwamen zo'n tachtig inwoners uit Exloo op de avond af."Het gapende gat, de dorpskern, moet weer een kloppend hart worden", zegt voorzitter Wil Luchjenbroers van de Dorpsraad.De bedoeling is om het Bebinghehoes uit 1722, waar later de destilleerderij in was gevestigd, weer te herbouwen in misschien een iets andere vorm. Er komt een bijgebouw waar eventueel winkeltjes in worden gehuisvest. Ook is het de bedoeling om er een speeltuin te realiseren en daarbij de ondergrondse waterbron te betrekken.Uit de eerste twee bijeenkomsten bleek dat de wens bij inwoners leefde om meer groen in het gebied te realiseren. Landschapsarchitect paste zijn schets aan en ontving daar vanavond lovende complimenten over vanuit de zaal."Ik zei de vorige keer dat er te veel oude meuk terugkomt", reageert een inwoner. "Maar dit is nu een mooie combinatie van oud, nieuw en anders en voor iedereen toegankelijk." Ook kwamen er vragen over woningbouw op het terrein, maar dit lijkt de Dorpsraad niet reëel.De Dorpsraad gaf de definitieve schets mee aan de gemeente, die uiteindelijk over de invulling gaat. De komende twee maanden wordt een plan geschreven zodat er een subsidieaanvraag bij de provincie de deur uit kan. "Dit is wel de basis", aldus wethouder Freek Buijtelaar, die vanavond aanwezig was om de plannen aan te horen.