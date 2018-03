Peters in de race voor Bronzen Stier

VOETBAL - Cas Peters, de topscorer van FC Emmen, is genomineerd voor een Bronzen Stier in de categorie 'Beste Speler' in de derde periode.

De aanvaller van de Drentse club heeft concurrentie van Mark Diemers (De Graafschap), Tarik Tissoudali (ook De Graafschap) en Andrija Novakovich (Telstar). De aanvoerders en trainers van de clubs in de Jupiler League bepaalden de nominaties.Diemers is dit seizoen de absolute vormgever bij De Graafschap en maakt op het middenveld veel indruk. Dat geldt in Doetinchem ook voor Tissoudali, die in januari op huurbasis overkwam van VVV-Venlo en na zijn moeilijke periode in Limburg nu al is uitgegroeid tot een smaakmaker bij De Superboeren, terwijl de van Reading gehuurde Novakovich veel indruk maakt bij Telstar.Opvallend genoeg is er geen enkele speler van het volledig opgeleefde FC Dordrecht genomineerd.Stemmen? Klik dan hier