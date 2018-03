Deel dit artikel:











Wethouderskandidaten in Midden-Drenthe grotendeels bekend Gemeente Midden-Drenthe bij Drenthe Kiest (foto: RTV Drenthe)

BEILEN - De wethouderskandidaten in Midden-Drenthe zijn bijna allemaal bekend. Zes van de acht partijen die nu ook in de raad zitten hebben bekendgemaakt wie hun wethouder wordt als ze in het college komen.

Geschreven door Margriet Benak

Voor de PvdA in Midden-Drenthe is huidig wethouder Dennis Bouwman (39) weer kandidaat-wethouder. Bouwman werd in december 2016 door de PvdA vanuit zijn woonplaats Enschede naar Midden-Drenthe gehaald nadat PvdA-wethouder Emko Dolfing om gezondheidsredenen moest stoppen. Bouwman gaat naar Midden-Drenthe verhuizen, als hij voor de PvdA weer in het college komt. Hij komt van origine uit Zandpol.



Bij het CDA is fractievoorzitter Jan Schipper (50) uit Beilen kandidaat-wethouder, zei lijsttrekker Marinus Louissen in Drenthe Kiest bij RTV Drenthe. Huidig CDA-wethouder Gerard Lohuis uit Assen stopt ermee na één bestuursperiode. Schipper zit twaalf jaar in de raad van Midden-Drenthe. Voor de ChristenUnie, die in het college zat met PvdA en CDA, is huidig wethouder Gert Jan Bent weer de kandidaat.



De VVD Midden-Drenthe, de afgelopen bestuursperiode in de oppositie, hoopt weer op een plek in het college en komt met Johan Koster uit Beilen als beoogd wethouder. Koster was jarenlang voorzitter van de Stichting Beleef Beilen. Voor D66 is lijsttrekker Harma van der Roest de wethouderskandidaat. Zij zit acht jaar in de raad.



Gemeentebelangen gaf onlangs al aan dat Erjen Derks, nu nog D66-raadslid, voor hen de kandidaat-wethouder is, mocht het zover komen. Derks stopt bij D66 als raadslid.