Kampenaren krijgen per ongeluk kandidatenlijst Meppel thuisgestuurd

KAMPEN/MEPPEL - Inwoners van Kampen hebben door een bezorgfout de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Meppel door de brievenbus gekregen.

In plaats van Jan Willem Schutte (ChristenUnie) prijkt de naam van Elisabeth Bakkenes (Sterk Meppel) ineens bovenaan lijst 1, meldt De Stentor . Kampenaren mogen logischerwijs niet in de Drentse gemeente hun keuze maken.Het is niet voor het eerst dat papieren kandidatenlijsten voor de verkiezingen verkeerd bezorgd worden. Zo werden voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar in de gemeente Roosendaal lijsten van Bergen op Zoom door de bus gedaan en kregen inwoners van Goes papieren uit Horst aan de Maas.