Eerste energiecoöperatie gemeente Emmen plaatst bijna duizend zonnepanelen Op het dak van een loods komen bijna duizend panelen (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Dorpen in de gemeente Emmen kunnen binnenkort profiteren van zonne-energie. Er komen 954 zonnepanelen op het dak van een loods in Klazienaveen.

De panelen op het dak van loods Maneschijn op Landgoed Scholtenszathe in Klazienaveen-Noord moeten zonne-energie opleveren voor 80 tot 160 huishoudens.



Het is een initiatief van Zonnige Start, de eerste energiecoöperatie van de gemeente Emmen. De gemeente geeft het project 50.000 euro subsidie, en samen met de Drentse Energie organisatie ook een lening van 300.000 euro.



Voordeel voor bewoners

Jan Schoonbeek, Gerke Plooy en Henk Tabak en vormen samen het bestuur van Zonnige Start. Jan Schoonbeek: “De doelstelling van Zonnige Start is om ook mensen met een smalle beurs te laten profiteren van de voordelen van zonne-energie. De bewoners nemen deel aan de coöperatie en betalen een kleine contributie voor het nemen een abonnement. Dit betekent dat deelnemers niet zelf hoeven te investeren in zonnepanelen.”



Wethouder René van der Weide: “De gemeente Emmen wil graag verduurzamen en ziet daarin ook een belangrijke rol voor de eigen inwoners en ondernemers, zodat de opbrengsten ook ten goede komen aan de eigen bewoners. Zonnige Start geeft het goede voorbeeld en het initiatief steunen we daarom van harte.”



Ledenwerving

In de coöperatie kunnen 80 tot 160 leden uit omliggende dorpen meedoen. Deelnemers krijgen een korting van €0.07 cent per Kwh. Omliggende dorpen worden binnenkort uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.