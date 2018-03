Henk Kuipers voor de rechter om leiding geven aan criminele organisatie

EMMEN/GRONINGEN - Henk Kuipers, een van de leiders van motorclub No Surrender, staat vandaag voor de rechtbank in Groningen.

Kuipers (53) zit sinds 12 december vast op verdenking van leiding geven aan een criminele organisatie, (zware) mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. Volgens het Openbaar Ministerie werkte Kuipers als een soort incassobureau, met bedreigingen in clubkleren."Het oogmerk van de criminele organisatie is onder anderen het plegen van geweldsdelicten en het bezit van en de handel in verdovende middelen", liet de politie vorige maand weten.Justitie begon in 2014 met het zogenaamde Akepa-onderzoek, een strafrechtelijk onderzoek naar de handel en wandel van motorclub No Surrender. Het Openbaar Ministerie liet over een langere periode gesprekken afluisteren in het clubhuis van No Surrender in Emmen, omdat het een broeinest zou zijn van drugshandel en geweld.Tijdens de rechtszaak vandaag wordt naar verwachting de stand van zaken in het onderzoek bekeken. De officier van justitie zal nog niet met een strafeis komen.