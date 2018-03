Deel dit artikel:











Meisje (16) zwaargewond bij aanrijding in Assen [update] De voetganger werd geschept door de auto (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bij een aanrijding met een auto is vanochtend een 16-jarig meisje zwaargewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de A.H.G. Fokkerstraat in Assen.



Het meisje stak de weg over en werd geschept door de auto. Ze raakte zwaargewond, maar was na het ongeluk nog wel aanspreekbaar. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het UMCG gebracht.



De bestuurder van de auto is aangehouden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.