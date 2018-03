Koning Willem-Alexander viert verjaardag Maatschappij van Weldadigheid

FREDERIKSOORD - Koning Willem-Alexander is aanwezig bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid.

Op 20 april viert de Maatschappij haar verjaardag in Frederiksoord met een symposium en een feest voor de bewoners. De koning komt rond de middag. Hij wordt ontvangen op Huis Westerbeek, het kantoor van de Maatschappij van Weldadigheid.Daarna volgt een programma. De koning loopt met een aantal vertegenwoordigers van de Maatschappij, gemeente Westerveld en provincie Drenthe naar het terrein van de voormalige tuinbouwschool. Daar krijgt hij uitleg over de plannen die er zijn voor het terrein.De Maatschappij heeft zorgondernemer Ruud Slot van De Zorgzaak uit Hoogeveen gevraagd om een plan voor het terrein te maken. Slot wil er tienermoeders opvangen en ouderen. Verder moet het een plek worden waar nieuwe technologieën worden getest die meehelpen om ouderen langer thuis te laten wonen.Na deze stop loopt de delegatie door naar het 'Huis van Weldadigheid', het nieuwe bezoekerscentrum van het gebied. Daar vindt een symposium plaats over armoedebestrijding. Op dit moment wordt overigens nog hard gewerkt aan de verbouwing van het pand.Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat generaal Johannes van den Bosch met steun van Koning Willem I iets wilde doen aan armoedebestrijding in de stedelijke gebieden. Hiervoor richtte hij de Maatschappij van Weldadigheid op en stichtte zijn eerste proefkolonie met de naam Frederiksoord in Drenthe. Gezinnen kregen huisvesting, werk, onderwijs en zorg.De Maatschappij van Weldadigheid ziet die start als het begin van de verzorgingsstaat. In het landschap rondom dorpen als Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord zijn nog veel sporen terug te vinden uit die tijd. Bij de vorming van deze koloniën is het koninklijk huis nauw betrokken geweest.Aan het eind van het bezoek staat nog een theaterstuk op het programma. Dit stuk wordt uitgevoerd door de mensen van