Asser initiatief verduurzaming appartementen krijgt landelijk navolging

ASSEN - Zo'n tien gemeenten uit heel Nederland ondertekenen vanochtend een intentieverklaring, die moet leiden tot verduurzaming van appartementencomplexen. Het initiatief daarvoor komt van de gemeente Assen en de provincie Drenthe.

"Wij hebben in Assen ervaring opgedaan met appartementencomplex Ellen in de wijk De Lariks", vertelt wethouder Harmke Vlieg. "Dat is een verouderd appartementencomplex dat we naar nul op de meter gaan brengen, zodat mensen geen energierekening meer hebben. Het was best ingewikkeld om de financiering daarvoor rond te krijgen. We hebben een oplossing gevonden door dat via de vereniging van eigenaren te doen.""De energielasten die eigenaren van een appartement nu betalen gaan ze voortaan als extra servicekosten betalen aan de vereniging van eigenaren", zegt Vlieg. "Met dat geld gaat de vereniging van eigenaren een lening aan om het complex te verduurzamen. Dus het kost de mensen niets meer, ze krijgen een comfortabeler woning en er is milieuwinst omdat het energiezuinig wordt."Banken zijn nog huiverig om leningen hiervoor te verstrekken, omdat ze er nog geen ervaring mee hebben opgedaan. "Daarom zoeken we het nu ook breder en landelijk, zodat we samen kunnen aantonen dat het werkt. We willen een landelijk waarborgfonds, zodat banken toch een lening durven te verstrekken. We hebben tien gemeenten gevonden die ook mee willen werken, waaronder Rotterdam, Rijswijk, Amersfoort, Soest. En zelfs het ministerie wil aanhaken."