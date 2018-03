Deel dit artikel:











(Leerling) Autopoetser M/V

Voor een autopoetsbedrijf in Emmen zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat die graag zijn handen uit de mouwen steekt. Je gaat nieuwe- en gebruikte auto's showroom klaar maken. Je wast, poetst en polijst de auto's. Van binnen reinig- en verzorg je het interieur.

Gevraagd wordt:

Een kandidaat die van aanpakken weet, flexibel en representatief is. Daarnaast iemand die een vak wil leren en na een inwerkperiode zelfstandig kan werken. Je woont in de omgeving van Emmen. Als je in het bezit bent van rijbewijs B, is dat een pré.



Toelichting dienstverband:



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 40 uur per week.



Geinteresseerd?



Stuur een e-mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl.



Vacaturenummer: 1109918