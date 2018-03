Deel dit artikel:











Politie wil gebiedsverbod voor lastpakken Emmermeer De politie wil een gebiedsverbod voor overlastplegers (foto: Hugo Boogaerdt / RTV Drenthe)

EMMEN - De politie van Emmen dreigt met een gebiedsverbod voor overlastplegers in en om het winkelcentrum aan de Middenhaag in de wijk Emmermeer.

Dit schrijft de politie in de wijkkrant Emmermeer.



Er wordt in het winkelcentrum onder meer gedeald en er is overlast met auto’s en brommers. De overlast in Emmens oudste woonwijk houdt al ruim drie jaar aan. Eerst vond het vooral plaats in het wijkpark, maar na de invoering van cameratoezicht verplaatste het zich naar het winkelcentrum.



Veertiendaags gebiedsverbod

Eind vorig jaar kondigde de politie aan extra daar toezicht te houden en sneller te bekeuren. Ondanks deze maatregelen blijven de problemen aanhouden. Volgens de wijkagent van Emmermeer is de politie druk bezig de groep overlastplegers in kaart te brengen zodat er gericht opgetreden kan worden.



Een gebiedsverbod voor de omgeving van het winkelcentrum in Emmermeer is een van de mogelijke maatregelen. Een dergelijk verbod wordt in eerste instantie voor veertien dagen opgelegd maar dat kan bij voortzetting van de overlast verlengd worden. De Emmer wijkagent roept verder ouders op hun kinderen in de gaten te houden.