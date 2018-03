Deel dit artikel:











Honden verboden in bebouwde kom Emmen Honden zijn verboden binnen de bebouwde kom van Emmen (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers)

EMMEN - Honden zijn verboden binnen de bebouwde kom in Emmen. Door een fout in de algemene plaatselijke verordening (apv) mogen honden sinds oktober vorig jaar niet meer in Emmen uitgelaten worden.

De gemeenteraad nam vorig jaar een nieuwe apv aan om onder meer overlast van carbidschieten met nieuwjaar aan te pakken. Daarnaast werd er op verzoek van de handhavers voor gezorgd dat de overlast van honden beter beteugeld kon worden.



Omdat in de tekst van de nieuwe apv het woord 'loslopend' werd vergeten, zijn honden nu verboden binnen de bebouwde kom. In artikel 2.32 van de apv staat nu dat het "de eigenaar of houder van een hond verboden is om die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom”.



Burgemeester en wethouders hebben een stuk naar de gemeenteraad gestuurd om uit te leggen dat de apv aangepast moet worden. Overigens wordt in dat stuk ook een fout gemaakt: het college wil artikel 3.32 veranderen terwijl het in de apv om artikel 2.32 gaat.