Stelling: Ik doe 's avonds de deur niet meer open

ASSEN - De politie in de Randstad adviseert ouderen om 's avonds de deur niet meer open te doen. Dit om ze te beschermen tegen babbeltrucs.

In Rijswijk bijvoorbeeld werden vorig jaar 197 ouderen slachtoffer van een babbeltruc. Reden voor de politie om ouderen het advies te geven na 20.00 uur de deur niet meer open te doen als er wordt aangebeld.Ouderenbond ANBO en het Nationaal Ouderenfonds vinden het een slecht advies. Volgens ANBO slaan criminelen niet alleen 's avonds toe, maar ook overdag. En het Ouderenfonds denkt dat het advies om 's avonds de deur niet meer open te doen leidt tot een groter isolement van ouderen.Ook in Drenthe zijn ouderen regelmatig het slachtoffer van babbeltrucs. Wat vindt u, is het verstandig om 's avonds de deur niet meer open te doen, of is dat een slecht idee?