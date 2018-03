Deel dit artikel:











Inval bij luchtfilterfabriek AAF International in Emmen Luchtfilterfabriek AAF in Emmen (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Bij luchtfilterfabriek AAF International in Emmen is een inval gaande van de arbeidsinspectie en justitie. In de loop van de ochtend zijn alle medewerkers naar huis gestuurd.





Nu zou er sprake zijn van een gerechtelijk onderzoek naar de gang van zaken rondom de uitstoot destijds.



In november vorig jaar werd er een teveel aan de giftige stof formaldehyde uitgestoten bij het bedrijf, dat onderdeel is van het internationale Daikin. De betreffende afdeling werd toen ook gesloten. De medewerkers zouden aan een te hoge concentratie kankerverwekkende formaldehyde zijn blootgesteld. Ook werd vorig jaar bekendgemaakt dat de fabriek gaat sluiten . Het bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar.