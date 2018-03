Politie betrapt zedenverdachte (50) bij date met YouTuber

HOOGEVEEN - De politie heeft bij een restaurant in Hoogeveen een 50-jarige man betrapt die een seksafspraak had met een 15-jarige.

De politie werd getipt door Sven van der Meulen (21) van YouTubekanaal Vrije Vogels , dat ruim 26.000 volgers heeft. Hij deed zich voor als 15-jarige jongen en kwam via internet op een chatsite in contact met de verdachte. "Op internet blijk je heel makkelijk in contact te kunnen komen met dat soort figuren", aldus Van der Meulen. "Er is een site waar oude mannen naar betaalde seks zoeken met kinderen van 15 of 16. Gewoon een openbare site die tussen de zoekresultaten van Google staat."Nadat Sven een afspraak met de man heeft gemaakt, neemt hij contact op met de politie. "Hij zei tegen mij dat hij al 15 kinderen onder de 16 had misbruikt", vertelt Sven. De man kwam op 12 februari opdagen bij het restaurant aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen, waar de politie het gesprek van Sven overnam.De telefoon van de verdachte werd direct in beslag genomen en in zijn woning werd computerapparatuur in beslag genomen. In overleg met het Openbaar Ministerie is de man niet gelijk aangehouden. "Uit onderzoek moet blijken wat voor strafbaars er gevonden wordt", aldus de politie. Afhankelijk van wat er op de apparatuur van de Groninger wordt gevonden kan hij op een later moment alsnog worden aangehouden."We mogen een verdachte een bepaalde tijd vasthouden na diens aanhouding. Als in de tussentijd de onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn kunnen we geen goed verhoor afnemen", verklaart de politie in een persbericht. YouTuber Sven is ook nog bezig met een andere zedenzaak. De politie waarschuwt hem dat hij mogelijk zelf strafbaar is, omdat hij kinderporno in bezit kreeg. "Wanneer je per ongeluk wordt geconfronteerd met kinderporno is het een ander verhaal dan wanneer je actief op zoek gaat om een zedenverdachte te ontmaskeren", aldus de politie."We willen gevoelige thema's aansnijden in onze uitzendingen", zegt Van der Meulen. De maker van het programma hoopt dat zijn tips door de politie serieus worden behandeld en dat er een landelijke discussie ontstaat over de aanpak van online dating met minderjarigen.