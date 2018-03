Zoek het uit! - Wat doen die rare rokjes daar?

DIEVERBRUG - Werkeloos staan ze langs de Drentse Hoofdvaart bij Dieverbrug. Twee fabriekspijpen met een rokje aan, de zogeheten kalkovens. Maar waarvoor dienden deze eigenaardig ogende bouwwerken?

Trienke uit Bovensmilde rijdt regelmatig langs de vaart met de kalkovens en ze vroeg zich af hoe de kleine fabriekjes vroeger eigenlijk werkten. Ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit! Voor het antwoord zochten we contact met Jans Tabak, voorzitter van de Historische Vereniging Gemeente Diever.In Drenthe zijn nog vijf kalkovens te vinden. Drie staan in Meppel, waar al ruim 25 jaar een restaurant in is gevestigd. De andere twee zijn dus te vinden bij Dieverbrug. In de ovens werd kalk geproduceerd voor de bouwsector, door het bedrijf Concordia uit Meppel.Dat gebeurde door het verbranden van turf. Hiermee werden schelpen verhit tot een temperatuur van ongeveer duizend graden. "Kalkovens stonden altijd aan het water, omdat de turf en de schelpen over het water werden aangevoerd", zegt Jans Tabak."De schelpen en de turf werden bovenin door een luik in de oven gegooid. De schelpen werden na verhitting afgeblust met water, tot ze ongeveer honderd graden waren. Dan vielen de schelpen uit elkaar tot gebluste kalk. Als het klaar was, dan moest het eruit gehaald worden door de openingen aan de basis van de ovens."Tabak: "De gebluste kalk uit de oven werd gebruikt in cement en voor het stukadoren. Concordia was een bouwmaterialenproducent dus die verkocht die producten weer. De kalkovens boden werk aan mensen in Drenthe. Concordia was een groot bedrijf, dus een belangrijke speler in het gebied."De kalkovens hebben nu een monumentale status. Wie ze wil zien, kan ze bewonderen langs de Drentse Hoofdvaart. Of je moet naar het restaurant in Meppel. Als we met Jans Tabak een kijkje nemen bij de kalkovens, blijkt dat de geschiedenis nog steeds terug te vinden is in de ovens. "Kijk, er liggen hier nog schelpen. Ik heb er hier nog een paar."Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. En het antwoord zie je terug bij ons, op RTV Drenthe!