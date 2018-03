Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 15 maart In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor jonge kandidaat-raadsleden zoals Erinn Vroom (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van donderdag 15 maart gaat het over de jongste kandidaat-raadsleden van Drenthe. Ook aandacht voor het medicijn fampyra. Dat wordt gebruikt door MS-patiënten, maar wordt vanaf april niet meer vergoed. En het natuurplatform Roeg! van RTV Drenthe is vanochtend gelanceerd.