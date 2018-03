Deel dit artikel:











Centrum-ondernemers fel tegen verhuizing bibliotheek naar Rensenpark De bibliotheek in Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad ziet niets in verplaatsing van de bibliotheek aan het Noorderplein naar het Rensenpark. Ze is bang het 3500 vierkante meter grote pand opgevuld wordt met winkels.

Dit schrijft het bestuur van de organisatie in een brief aan de Emmer gemeenteraad. Ze reageert op een door de gemeente aangekondigd locatieonderzoek voor de Emmer leeszaal.



Compacter centrum

Vlinderstad pleit juist voor een compacter centrum met minder winkels om de grote leegstand terug te dringen. "Er zijn al teveel winkels in Emmen centrum. Hier nog eens 3500 vierkante meter winkelruimte aan toe te voegen maakt het probleem alleen maar groter", aldus vlinderstadvoorzitter Jan Dirk Huizing.



Een bibliotheek hoort volgens hem niet thuis aan de rand van een centrum maar op een zichtlocatie in het stadshart. "Dit is niet een voorziening die je wegstopt in een park", aldus Huizing. De ondernemersorganisatie ziet liever dat de bibliotheek van plek ruilt met winkels aan de Westerstraat. Op die manier komt er geen winkelruimte bij en blijft de Emmer bibliotheek in hartje centrum met zicht op de Hondsrugweg.