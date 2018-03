Deel dit artikel:











Ongeloof bij Drentse MS-patiënt over stop medicijnvergoeding Het medicijn is uit het basispakket gehaald (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Verschrikkelijk. Dat zegt Hilma Kroezen uit Hoogeveen over het stopzetten van de vergoeding per 1 april 2018 van het middel Fampyra.

"Dat betekent dat ik weer terug ben bij af. Nu heb ik zelfs weer zoveel energie dat ik wel kan werken. Voor ik Fampyra ging slikken, had ik erg veel last van vermoeidheidsverschijnselen," zegt Kroezen.



De eerste week dat ze het middel slikte noemt ze een hel vanwege de bijwerkingen die ze had. Maar daarna ging het heel snel beter.



Fampyra bevat de werkzame stof fampidrine en zou voor minder beperkingen zorgen bij het lopen bij mensen met multiple sclerose (MS). Sinds 2012 loopt er een proef met het middel en wordt het vergoed vanuit de basisverzekering.



Het Zorginstituut oordeelt nu dat het middel niet bewezen effectief is en adviseert minister Bruno Bruins het middel uit de basisverzekering te halen. De minister volgt dat advies.



Het middel kost zo'n 3.000 euro per patiënt per jaar. Kroezen heeft een uitkering en kan dat zelf niet opbrengen. Als ze het middel niet meer slikt betekent dit voor haar een ramp. "Dan kan ik alleen nog de hoogst noodzakelijke dingen doen en heb ik bijvoorbeeld geen energie meer om leuke dingen met mijn kinderen te doen."



Ze snapt niet hoe het Zorginstituut tot de conclusie is gekomen dat het middel niet werkt. "Al binnen een maand is duidelijk of het werkt. Mensen die er geen baat bij hebben, stoppen er daarna mee. Er zijn zo'n tweeduizend mensen die er wel baat bij hebben", aldus Kroezen.



Ze laat het er niet bij zitten en heeft nu een al bestaande petitie voor de vergoeding van het middel nieuw leven ingeblazen. Het regent ondertekeningen. "Hopelijk helpt het", besluit Kroezen.