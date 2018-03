ANBO: Avondklok alleen is geen oplossing tegen babbeltruc

ASSEN - Een avondklok kan helpen tegen woningcriminaliteit en babbeltrucs, maar ouderen moeten zich daar niet blind op staren. Dat zegt ouderenbond ANBO in reactie op het advies van de politie aan ouderen om 's avonds de deur niet meer open te doen.

Vooral in de Randstad, maar, ook in Drenthe, zijn ouderen nog weleens slachtoffer van die babbeltrucs.Volgens ouderenbond ANBO is een avondklok alleen niet voldoende om je te beschermen. "Het gaat om bewustwording", zegt woordvoerder Renée de Vries van ANBO. "Mensen moeten bij zichzelf nagaan: 'wie kan er op dit tijdstip nog aanbellen, ken ik die persoon?'"En ouderen moeten leren wat assertiever te zijn volgens De Vries. "Als bijvoorbeeld een collectant aan de deur staat is het goede ding om te doen even de deur dicht, portemonnee halen, deur weer open. Veel mensen vinden dat onbeleefd en laten de deur open. Daarmee maak je jezelf kwetsbaar voor een woningoverval."De Vries wijst ook op de technische hulpmiddelen die er zijn: "Zorg voor goede verlichting buiten en zorg voor cameratoezicht als je dat wilt, maar zorg ook voor een slot waarbij je de deur een klein stukje open kunt doen zonder dat iemand hem verder open kan duwen."