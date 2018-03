Deel dit artikel:











Jasper Iwema rijdt ook Roelof Thijs Bokaal Jasper Iwema ook in actie tijdens Roelof Thijs Bokaal (Foto: RTV Drenthe)

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema neemt in het weekend van 6 tot en met 8 april in Heerenveen niet alleen deel aan de finale van het wereldkampioenschap, maar ook aan de races om de Roelof Thijs Bokaal. De Hooghaler komt naast zaterdag en zondag dus ook op vrijdagavond in actie.

Iwema neemt dit seizoen deel aan alle races om het WK. Na races in Kazachstan, Rusland en Duitsland, wordt het WK in Heerenveen afgesloten. De wedstrijd, die in het verleden in Assen werd verreden, begint traditioneel met de Roelof Thijs Bokaal op vrijdag.



Aan de Roelof Thijs Bokaal nemen 24 coureurs uit 9 landen deel. Vrijdag staan er 4 Nederlandse coureurs aan de start, waaronder dus Iwema.