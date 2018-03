Man die moeder ‘moest’ doden naar psychiatrische kliniek

ASSEN/ANNEN - Binnen tien minuten moest hij iemand doden, anders zou hem wat ergs overkomen. Dat zei een stem in het hoofd van een 19-jarige man uit Annen op 10 oktober vorig jaar.

Hij was alleen thuis met zijn moeder. Tijdens het avondeten viel hij haar aan. Hij sloeg haar met meerdere pannen en zijn vuisten op het hoofd en probeerde haar te wurgen. De vrouw belandde met meerdere hoofdwonden, een hersenschudding, losse tanden, kneuzingen en blauwe plekken in het UMCG.De man stond donderdag terecht voor een poging tot moord op zijn moeder. Omdat hij niet planmatig te werk ging, maar in een opwelling handelde, vindt de Asser rechtbank poging tot doodslag bewezen. Zijn moeder overleefde de aanval doordat ze naar buiten kon vluchten en daar om hulp schreeuwde. Buren overmeesterden de verwarde man.Hij lijdt aan een autistische stoornis en had de laatste jaren steeds meer last van wanen. Op 10 oktober zat hij in een psychose, concludeerden deskundigen die hem onderzochten. Hij is volledige ontoerekeningsvatbaar verklaar. De Annenaar vertelde de rechters dat het was of hij in een andere wereld zat op dat moment: “Als u eens wist hoever het van de echte wereld afstond. Heel ver.”Inmiddels gaat beter met hem, omdat hij medicijnen slikt. “Ik wil heel graag behandeld worden op Dennoord in Zuidlaren”, zei hij. Ook zijn moeder vroeg de rechters hem daartoe te veroordelen. De Annense deed geen aangifte, maar wil dat haar zoon hulp krijgt. Ze noemde het hartverscheurend dat ze haar zoon, die 19 jaar bij haar heeft gewoond, niet meer zelf kan verzorgen. “Dag en nacht waren we samen. Ik hou zielsveel van hem.”De rechtbank, die bij uitzondering meteen uitspraak deed, ontsloeg de man van alle rechtsvervolging. Omdat hij in een psychose zat, is hij niet strafbaar. Wel bepaalde ze dat hij voor een jaar wordt opgenomen in een kliniek.