Lukkien wint Bronzen Stier: compliment voor spelers en staf

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien is door zijn collega-trainers en alle aanvoerders van de clubs in de Jupiler League verkozen tot beste trainer van de derde periode.

Lukkien wordt, zo staat te lezen op de website van de Jupiler League, geroemd om de verzorgde manier van voetballen. Bovendien leed Lukkien met zijn elftal de minste nederlagen dit seizoen en is Emmen opgeklommen naar de vijfde plaats in de competitie."Ik vind het een mooie waardering. Natuurlijk had ik liever de periodetitel in de wacht gesleept, maar aan de andere kant is dit wel een beloning voor de manier waarop we werken. Daar ben ik trots op. We staan er goed op in Nederland en dus ook bij onze collega-clubs. Ik vind de prijs een compliment aan iedereen binnen de selectie en ook de medische- en technische staf", aldus Lukkien.Lukkien krijgt later deze maand de Bronzen Stier uitgereikt. maar materiaalman Karel Hilbrands (verkleed als miss Tirol 1984) zette de oefenmeester alvast in het zonnetje. Volgens teammanager Harm Hensens wordt de stier op de motorkap van Lukkiens' auto bevestigd.Cas Peters is genomineerd als beste speler van de 3e periode. Die stemming loopt nog.Opvallend is dat periodewinnaar FC Dordrecht van de trainers en aanvoerders geen individuele bekroning krijgt. Trainer Gérard de Nooijer veroverde maandagavond met zijn ploeg een Bronzen Stier door de periode te winnen en beslag te leggen op een play-off-ticket. "Ik had ook op Gerard de Nooijer gestemd. Ik vind het heel knap wat hij met FC Dordrecht presteert."