ROEG! lanceert nieuwe website

ASSEN - Het laatste natuurnieuws, vlogs van boswachters of video's van dieren in het wild. Dit vind je vanaf vandaag allemaal op de nieuwe website van ROEG!. De nieuwe website werd vanochtend gelanceerd.

De nieuwe website is een belangrijke stap in de samenwerking tussen RTV Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, IVN, Landschapsbeheer Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuur en Milieufederatie Drenthe en de provincie Drenthe.Erik de Gruijter, directeur van Landschapsbeheer Drenthe is enthousiast over de site. "Ontzettend leuk, maar vooral ook heel nuttig. Het mooie vind ik ook de gezamenlijk uitstraling van al die organisaties die voor hetzelfde doel gaan: de kwaliteit van de natuur en het landschap van Drenthe."IVN sluit zich hierbij aan. "Superfijn en heel goed dat het er nu is. Zeker, omdat er nu ook ROEG! Junior is, een pagina over de natuur voor kinderen. Met ROEG! Junior willen we de kleine natuurliefhebbers zich laten verwonderen over de natuur dichtbij. Door allerlei leuke doe-tips stimuleren we kinderen om lekker naar buiten te gaan of de natuur in huis te halen. Belevend leren staat hierin centraal", vertelt Agnes Bakker, projectleider van IVN.Op de nieuwe website vind je natuurlijk het laatste natuurnieuws, maar er staat ook een agenda op met activiteiten in de Drentse natuur en vertellen boswachters in blogs en vlogs over hun werkzaamheden en wat ze tegenkomen tijdens hun werk.Maar niet alleen de boswachters krijgen een rol in ROEG!. "Iedereen kan hier z'n dingen delen. Daarvoor is de pagina jouw ROEG! gemaakt", vertelt Laura Smit, projectleider van ROEG!."Op deze pagina kunnen mensen mooie natuurfoto’s plaatsen, vragen stellen en hun eigen ervaringen delen in de vorm van blogs. Ze mogen dit zelf op de pagina plaatsen en kunnen op elkaar reageren."