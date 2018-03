Deel dit artikel:











Rossi nog twee jaar langer in MotoGP Rossi brengt elk jaar veel fans met zich mee naar Assen (foto: ANP / Vincent Jannink)

MOTORSPORT - Motorcoureur Valentino Rossi is ook in 2019 en 2020 nog te bewonderen in de MotoGP. De negenvoudig wereldkampioen uit Italië heeft zijn contract bij het fabrieksteam van Yamaha met twee jaar verlengd.

​Hij tekende bij vlak voor aanvang van het kampioenschap van 2018, dat zondag begint met de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail.



De 39-jarige Rossi is een racelegende. Hij won in totaal 115 grands prix, waarvan 89 in de zwaarste klasse. Hij begint aan zijn 23e seizoen in het WK wegrace. Rossi is niet alleen de meest gelauwerde, maar ook de populairste coureur. Bij de meeste races, waaronder de TT in Assen, komen jaarlijks talrijke supporters speciaal voor hem kijken.