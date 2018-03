Deel dit artikel:











Veel rook bij brand in Weiteveen Bij de brand komt veel rook vrij (foto: Persbureau Meter) De oorzaak van de brand is nog niet bekend (foto: Persbureau Meter)

WEITEVEEN - Aan de Zuidersloot in Weiteveen is brand uitgebroken in een huis.

Uit het dak van de woning komt veel rook. De brandweer is met meerdere eenheden bezig de brand te blussen.



Het is niet bekend waar de brand precies in de woning zit en wat de oorzaak is.