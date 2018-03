Drents Museum in Iran: Stad van de Perzen komt naar Assen

PERSEPOLIS - De Perzische koning Darius I liet tijdens zijn regeerperiode voor het Achaemenidische Rijk rond 500 voor Christus een nieuwe hoofdstad bouwen: Persepolis, 'stad van de Perzen'.

Een deel van de schatten die later hier gevonden zijn, zijn vanaf juni te zien in het Drents Museum in de nieuwe tentoonstelling ‘Iran: Bakermat van de Beschaving’. Het Drents Museum reisde vorige week samen met een groep journalisten door Iran en RTV Drenthe was mee.De ruïnes van Persepolis liggen ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van de stad Shiraz. Persepolis lag hoog in de bergen, en bleef daardoor vooral een ceremoniële hoofdstad. De plek staat nu op de werelderfgoedlijst van UNESCO.“Elke Iraniër is trots op deze plek, dat weet ik zeker”, zegt onze gids Mansour Momeni. “Persepolis symboliseert vandaag de dag de historische glorie van de beschaving. Het is de getuigenis van het eerste internationale rijk in de wereld. Ook werd hier voor het eerst diplomatie gecreëerd.”Persepolis bevatte twaalf bouwwerken, waaronder een grote toegangspoort. Er zijn ontzettend veel schatten in de ruïnes gevonden: reliëfs, beelden, gouden voorwerpen en gebruiksvoorwerpen.“Een aantal van de plaquettes die hier gevonden zijn komen naar Assen. Afbeeldingen van onderdanen die hier met geschenken kwamen om koning Darius eer te betonen”, zegt conservator Vincent van Vilsteren van het Drents Museum. “Ze namen dolken mee en mooie gouden armbanden. Het is heel bijzonder om hier te zijn en dit nu te zien.”