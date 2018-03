Deel dit artikel:











Basisschool Klazienaveen ontruimd na gaslek De school werd ontruimd (foto: Politie Zuidoost-Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Een basisschool in Klazienaveen is vanmiddag ontruimd nadat er een gaslek was ontdekt.





Volgens de politie reageerden onderwijzers en medewerkers adequaat door de kinderen rustig naar buiten te begeleiden.Er raakte niemand gewond.