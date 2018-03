Deel dit artikel:











OM wil cel- en werkstraf voor drugsdealer uit Emmen

ASSEN/EMMEN - Voor handel in harddrugs, het bezit van hennep en het bezit van een stroomstootwapen eiste het Openbaar Ministerie vandaag 240 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf tegen een man uit Emmen.

De politie viel op 29 juni 2016 de woning van de 47-jarige man en zijn vrouw in de wijk Emmerhout binnen, na een tip dat de man zou dealen. De man wees ze de drugs zelf aan: in de diepvries lag bijna twee kilo speed. Hij bekende ook dat hij het de maanden ervoor aan anderen had verkocht, omdat hij schulden had en zo geld kon verdienen.



Vrouw wist niets van drugs

Tijdens de inval stopte zijn vrouw in zijn opdracht achter het huis een tas weg in een hondenkennel. Zij door de politie betrapt: in de tas zat 65 gram hennep. Dat dat erin zat, wist ze niet, vertelde de vrouw in de rechtszaal. Haar man bevestigde dat hij de drugshandel voor haar verborgen had gehouden. Datzelfde gold voor het stroomstootwapen dat hij al jaren in huis had.



Scheiding

De vrouw was woest na hun arrestatie. Toen ze vrij kwamen, zette ze haar man de deur uit. In de rechtszaal vertelde ze dat ze de scheiding heeft aangevraagd. "Ik hou nog wel van hem, maar het vertrouwen is kapot", snikte ze. Voor het bezit en het verstoppen van de hennep eiste de officier van justitie aanvankelijk 30 uur werkstraf tegen haar. Nadat haar advocaat had bepleit dat een straf te ver ging vanwege de onwetendheid van de vrouw, bedacht de officier zich. Hij eiste de vrouw schuldig te verklaren zonder straf.



Op 29 maart doet de rechter uitspraak.