Specht vernielt nestkastjes tegen rupsenkiller in Emmen

EMMEN - De honderden nestkastjes van de gemeente Emmen zijn gemaakt van hout dat te hard is. Een aantal nestkasten is vernield door een specht, die probeerde het gat groter te maken.

In 2016 plaatste de gemeente 120 nestkasten voor koolmezen, die de eikenprocessierupsen op eten. De brandharen van de rups zijn schadelijk voor mens en dier. De koolmezen moeten op deze manier de vele eikenprocessierupsen inperken. Later kwamen er nog eens 150 nestkastjes bij.De specht heeft een paar nestkasten kapotgemaakt, zegt woordvoerder René Nanninga. "Maar we gaan deze nu niet vervangen." Als een volgende keer nestkastjes geplaatst worden, wordt er ander hout gebruikt. Emmen raadt af om vurenhout te gebruiken, want dat materiaal is niet bestand tegen een snavel van een specht.