Fabriek in Emmen vervolgd voor blootstellen werknemers aan kankerverwekkende stof

EMMEN - Luchtfilterfabriek AAF International in Emmen wordt strafrechterlijk vervolgd. Het bedrijf wordt ervan verdacht werknemers te hebben blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde.

De inspectie SZW (voorheenArbeidsinspectie) heeft bij de fabriek administratie en meetrapporten in beslag genomen Vorig jaar meldde een werkneemster van het bedrijf bij de Inspectie SZW dat zij tijdens haar werk was blootgesteld aan een groene kleurstof. Dat was reden voor de Inspectie SZW om een controle uit te voeren bij het bedrijf.Uit deze inspectie kwam naar voren dat werknemers op de productieafdelingen werden blootgesteld aan het giftige formaldehyde. Uit beschikbare meetrapporten bleek ook dat de gemeten waarden te hoog waren.De Inspectie SZW heeft de afdelingen van het bedrijf waar met deze stof werd gewerkt al in oktober 2017 stilgelegd . Gezien het mogelijk verwijtbaar handelen is besloten om het bedrijf strafrechtelijk aan te pakken.De Recherche SZW heeft de administratie en aanwezige meetrapporten in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf, om een eventuele boete en schadevergoeding mee te betalen.Er zal onderzocht worden hoeveel medewerkers zijn blootgesteld aan de giftige stof, en in hoeverre dit gezondheidsklachten heeft veroorzaakt.De fabriek zit 50 jaar in Emmen en maakt luchtfilters voor onder meer de farmaceutische industrie en ziekenhuizen. In november werd al bekend dat de fabriek gaat sluiten