Vrouw uit Delfzijl valt man in Assen met zakmes aan De politie arresteerde een verwarde vrouw die met een mes een man aanviel in Assen (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - De politie heeft vandaag een 25-jarige vrouw uit Delfzijl aangehouden. Ze wordt ervan verdacht een 61-jarige man uit Assen met een mes te hebben gestoken.

Rond 15.15 uur kwam een melding binnen dat aan de Stationsstraat in Assen het slachtoffer met een mes was gestoken. Volgens de politie had de vrouw de man zonder enige aanleiding aangevallen. De verdachte zou daarna weggefietst zijn.



Verward

De man kon, net zoals een paar getuigen, een goed signalement van de verwarde vrouw geven, die korte tijd later aan de Overcingellaan aangehouden werd. Ze was in het bezit van een zakmes, die ze volgens de politie had gebruikt voor de aanval.



Het slachtoffer werd overgebracht naar het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en kon na onderzoek weer naar huis. De verwarde verdachte is overgedragen aan de hulpverlening.