Boekenweek 2018: het favoriete boek van boswachter Martijn Harms

De Boekenweek 2018 staat dit jaar in het teken van natuur. Daarom vertelt elke week iemand uit de Drentse natuur over zijn favoriete boek. Vandaag het boek van boswachter Martijn Harms.

Harms vindt zichzelf geen boekenwurm. Toch raakte hij op zijn elfde in de ban van een boek: Elseviers Bomengids."Mijn eerste boek over natuur won ik. Tijdens een open dag van de bosbouwschool in Apeldoorn kon je meedoen met een bomenquiz. Er lagen tien verschillende takken van bomen en op een formulier moest ik de namen van de takken invullen. Ik weet nog goed dat een paar weken later ineens de deurbel ging. Daar stond een leraar van de bosbouwschool met een boek onder zijn arm en hij was op zoek naar Martijn. Het bleek dat ik de bomenquiz als beste had ingevuld. Mijn prijs: Elseviers Bomengids", vertelt Harms.De boswachter vervolgt: "Ik weet niet of het komt omdat ik het boek gewonnen had, maar het sprak me enorm aan. Trots als ik was heb ik het boek toen veel doorgebladerd. Later kwam het goed van pas tijdens mijn eerste jaren van mijn opleiding aan de lagere bosbouwschool. Er staan afbeeldingen van bladeren en naalden in, maar ook de silhouetten van bomen zijn duidelijk afgebeeld. Deze heb ik vaak overgetrokken en die tekeningen werden vervolgens letterlijk in mijn werkstuk geplakt.",Elseviers Bomengids is niet het enige boek waar Harms veel aan heeft gehad. Wil je weten wat zijn andere favoriete boek is? Dat lees je in zijn Boswachtersblog