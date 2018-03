Ciska Postma: Admilson en Marcos R. hebben deze straf verdiend

HOOGEVEEN/LEEUWARDEN - "Ik kan alleen maar lachen. Ik ben hier heel blij mee. Er valt echt een last van mijn schouders."

Ciska Postma, de partner van de vermoorde Berend Smit, is opgelucht met de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. De broers Admilson en Marcos R. zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf."Het is een tegenstrijdig gevoel, want je sluit wel twee mensen levenslang op. Maar deze personen hebben het gewoon verdiend. Nu is erkend dat voor beiden er wel degelijk sprake is van moord op Berend. Ik heb het gevoel dat ik het eindelijk kan afsluiten en vannacht eindelijk lekker slaap", aldus Postma.Advocaat Wim Anker was teleurgesteld in het vonnis. "We hadden er wel rekening mee gehouden, want de eis van het Openbaar Ministerie was natuurlijk ook twee keer levenslang. Maar ik ben toch wel enigszins verrast, omdat beide verdachten ook volledig gelijk behandeld zijn. Dat heeft de rechtbank in Assen niet gedaan en dat had ik hier ook niet verwacht."Volgens Anker is er een heel duidelijk verschil tussen hoofdverdachte Admilson R. en zijn cliënt, Marcos R, de jongere broer. "Al het initiatief lag bij de oudere broer en onze cliënt had een heel andere rol. Een heel ander aandeel. Totaal geen initiatieven. Hij was er natuurlijk wel bij, maar het hof scheert hen over één kam en dat vind ik verrassend.""Daarnaast zijn het nog relatief jonge verdachten, die na een heel moeilijke periode in Brazilië op vierjarige leeftijd hier kwamen", vervolgt de advocaat. "Totaal apathisch, zegt de psychiater. Verwaarloosd, mishandeld. Dus ik vind dat naast de enorme ernst van de feiten, de persoon van de verdachten ook aandacht moet hebben. Dat mis ik in deze uitspraak. Er had in elk geval onderscheid moeten worden in broer A en broer B."Anker kan nog in cassatie gaan. Dat houdt in dat de advocaat beroept aantekent bij het hoogste rechtsprekend orgaan. "Maar de hoge raad heeft in december vorig jaar al een uitspraak gedaan over de levenslange gevangenisstraf. We zullen dan andere punten moeten vinden, die je aan de hoge raad kunt voorleggen. Daar hebben we nog veertien dagen de tijd voor."Een van die punten kan volgens Anker zijn dat de rechtbank in Assen Marcos R. heeft veroordeeld wegens het medeplegen van diefstal met geweld. "Dus niet doodslag, niet moord. Het hof zegt: het is wel moord. Dat is een sprong van de vloer naar de zolder. Dus misschien dat we dat aan de hoge raad gaan voorleggen. Maar dat moet ik met de cassatiespecialist even rustig gaan bekijken."