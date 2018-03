Vrouw herkent zichzelf op beelden sauna Peize en doet aangifte

PEIZE - De politie heeft inmiddels twee aangiftes binnen gekregen nadat bekend werd dat naaktbeelden van gasten van de sauna in Peize op een pornowebsite staan.

De vestigingsmanager van de sauna stapte gisteren zoals beloofd naar de politie. Daarnaast deed ook een vrouw aangifte die zichzelf herkende op de beelden.Eerder deze week werd bekend dat gasten van de sauna heimelijk werden gefilmd in de doucheruimte. Het gaat om een video op de pornowebsite Xhamster.com. De naaktbeelden werden vier jaar geleden online geplaatst en zijn ruim 250.000 keer bekeken. De naaktbeelden van gasten van de sauna in Peize zijn inmiddels offline gehaald."We wachten nog even of we meer aangiftes binnenkrijgen" zegt politiewoordvoerder Ron Reinds. "Afhankelijk daarvan kijken we of we stappen kunnen nemen om erachter te komen wie deze beelden gemaakt heeft. Al zal dat wel lastig worden."Roos Landeweerd, persvoorlichter van SpaWell, is blij dat de beelden verwijderd zijn. Al krijgt de sauna volgens haar niet veel reacties van ongeruste gasten. "Mensen zijn vooral nieuwsgierig", zegt Landeweerd. "Het scheelt dat wij vier jaar geleden geen eigenaar waren van deze sauna, toen de beelden werden gemaakt. We hebben een strak beleid op het gebruik van mobiele telefoons en camera's."Het gaat in het geval van Peize niet om gehackte beveiligingscamera's. Mogelijk is het filmpje gemaakt met een mobiele telefoon. De laatste week is er veel ophef ontstaan over camerabeelden uit sauna's. Zo waren er korte tijd beelden te zien van oud-speelsters van het Nederlandse handbalteam in een sauna in het Gelderse Nederasselt.