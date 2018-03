'We zijn heel blij met de komst van de koning'

FREDERIKSOORD - De Maatschappij van Weldadigheid bestaat dit jaar tweehonderd jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Onder de vele gasten op 20 april zal ook koning Willem-Alexander aanwezig zijn. En dus wordt er een feestelijk programma in elkaar gezet.

Directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid kan zijn geluk niet op over de komst van de koning. "Dit is het hoogste bezoek dat we kunnen krijgen", vertelt hij glunderend. "We zijn er heel blij mee. We hebben daar veel voorbereidingen voor getroffen."Wiersma doelt op het feit dat de interesse van het koningshuis eerst gewekt moest worden. "We moesten duidelijk maken dat het bijzonder is. En als die interesse er eenmaal is, is het belangrijk om met een goed programma te komen.""We moesten met de persoonlijke assistent en adjudant van de koning praten. Vervolgens komen we tot een programma dat goed bij de koning aan zal sluiten. Zo zullen we hem op 20 april in klein comité ontvangen, samen met de commissaris van de koning en kamerheer. Dan vertellen we wat over de geschiedenis en waar we momenteel mee bezig zijn", zegt Wiersma.Daarna zal het gezelschap zich bewegen naar de voormalige tuindersschool, waar scholieren en ondernemers presenteren waar ze mee bezig zijn. "Tot slot nemen we de koning mee naar onze nieuwe Huis van Weldadigheid, wat dan net verbouwd is. Daar zal voor het hele publiek en genodigden een theaterspektakel opgevoerd worden. Een vervolg van Het Pauperparadijs, het stuk dat we de afgelopen twee jaar hier hebben gehad."