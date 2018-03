Deel dit artikel:











Celstraf tegen man (80) geëist voor betasten jongetje Het OM wil dat een 80-jarige man vier maanden de cel ingaat vanwege het aanranden van een 8-jarig jongetje (foto: Pixabay.com)

ASSEN/NIEUW-RODEN - Voor het aanranden van een 8-jarig jongetje in Nieuw-Roden, moet een 80-jarige man uit Roden vier maanden de cel in. Dat eiste de officier van justitie vandaag bij de rechtbank in Assen.

Het jongetje uit Deventer was op 5 mei vorig jaar met zijn ouders op bezoek bij zijn opa en oma in Nieuw-Roden. Hij ging even naar het hertenkampje om de dieren te voeren. Toen hij na een tijdje weer thuis bij zijn grootouders was, vertelde hij dat er een man op een bankje zat die over zijn blote rug en buik had geaaid en hem ook in het kruis had betast.



Foto

De vader van het kind ging meteen naar het park, waar de jongen de bejaarde man aanwees. De Rodenaar zei dat hij het kind alleen over de rug geaaid had. De vader maakte een foto van de man en belde de politie. De opa en oma van het jongetje herkenden de man op de foto.



Eerder misdrijf

Het jongetje werd in een kindvriendelijke studio gehoord en bleef bij zijn verhaal. Ook de 80-jarige man deed dat: hij bleef ontkennen. Het viel de rechters op dat er in 2003 ook aangifte tegen was gedaan van een pedoseksueel misdrijf. Toen heeft het Openbaar Ministerie de zaak wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.



De rechters konden de man zelf niks vragen, omdat hij niet kwam opdagen in de rechtbank. Een advocaat had hij ook niet.



Bang voor oude mannen

De ouders van het slachtoffertje willen ruim 2.200 euro schadevergoeding van de 80-jarige verdachte. Volgens hen is hun zoon sinds 5 mei ontzettend bang, vooral voor oude mannen. Hij durf niet alleen te gaan slapen en heeft concentratieproblemen op school.



Op 27 maart doet de rechtbank uitspraak.