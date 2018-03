PVV en D66: Aangepast FOC-plan wél bespreken in Provinciale Staten

ASSEN - Het aangepaste plan voor een Factory Outlet Center (FOC) bij het TT Circuit moet gewoon door Provinciale Staten (PS) behandeld worden. Dat vinden de PVV en D66 in de Drentse staten.

Gedeputeerde Staten (GS) wil het aangepaste FOC-plan niet voorleggen aan PS, omdat het te veel lijkt op het oude plan. Er zitten nog steeds te veel winkels in. Wat GS betreft is daarmee het boek dicht voor een outletcenter bij het circuit.Oppositiepartijen D66 en PVV willen dat het plan wel gewoon langs PS gaat. "Ik heb alleen een brief van GS. Het alternatieve plan heb ik niet gezien, dus ik kan helemaal niet beoordelen of dat nou echt anders is of niet", zegt PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten. Zijn collega Marianne van der Tol sluit zich daarbij aan."Bovendien dit is zo'n groot issue geweest de afgelopen jaren, maar het is nog nooit besproken in Provinciale Staten. Wel in commissies en daar bleek dat een meerderheid niet voor een FOC was, dus trok Assen het plan terug in 2016 om een nieuw plan te maken", zegt Van der Tol."Zo'n grote kwestie moet je niet op deze manier af doen, dat getuigt niet van een goede politieke antenne van GS", vult Uppelschoten aan. "En je moet als PS ook niet willen dat grote dossiers op deze manier afgehandeld worden."Maandag praten de gezamenlijke fractievoorzitters over de wens van PVV en D66 om het alternatieve FOC-plan toch op de agenda voor Provinciale Staten te zetten. Op de wijze waarop GS een einde aan de discussie wil maken, kwam veel kritiek van de gemeente Assen en outlet-initiatiefnemer Raymond Coronel. Winkeliers en vastgoedeigenaren in de Asser binnenstad zijn wel blij.