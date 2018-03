Omstreden interim-manager per direct weg bij Treant Zorggroep

EMMEN/STADSKANAAL - Interim-manager Mark-Erik Nota legt per direct zijn werk neer voor de Treant Zorggroep. Bij een deel van het personeel van de drie ziekenhuizen van Treant was er grote kritiek op Nota, die 'neerbuigend' met de medewerkers om zou gaan.

Personeelsleden van de kinderafdeling en de afdeling gynaecologie van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal trokken bij de Raad van Bestuur aan de bel over de werkwijze van Nota. In een brief maakten de werknemers duidelijk dat ze zich gedemotiveerd voelden door Nota.De interim-manager had een belangrijk aandeel in het onderzoek dat loopt naar de toekomst van de zorg voor kinderen. Vanwege een tekort aan kinderartsen is de kindergeneeskunde en verloskunde in het Scheper Ziekenhuis gesloten. Treant onderzoekt in welke van hun drie ziekenhuizen deze zorg in de toekomst (nog) wordt aangeboden. Het personeel in Stadskanaal vreest dat het Refaja deze afdelingen zal verliezen.Treant wil niet veel kwijt over het beëindigen van de samenwerking met Mark-Erik Nota. "We hebben gesprekken gevoerd over zijn rol in het proces en er is gezamenlijk besloten dat Nota zijn werkzaamheden per 16 maart beëindigt", zo luidt de verklaring.