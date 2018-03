Brandweer Drenthe het langzaamst van Nederland

ASSEN - Drenthe is net als in 2016 hekkensluiter als het gaat om de landelijke responstijd van de brandweer. Dat meldt het CBS. Het statistiekbureau doet hier jaarlijks onderzoek naar.

De responstijd is de tijd die de brandweer gemiddeld nodig heeft om van de kazerne naar de brandhaard te rijden. De brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe was in 2017 met een responstijd van tien minuten en 42 seconden van alle korpsen het minst snel ter plekke.Gert-Jan Stuivenberg van de Veiligheidsregio Drenthe heeft daar wel een verklaring voor. "Het heeft te maken hoe het gebied in Drenthe is opgebouwd", geeft Stuivenberg aan. "Die hoge responstijd komt mede door de uitgestrektheid van onze provincie en de verdeling van de posten."Er zijn in Drenthe 36 brandweerkorpsen. Veel daarvan bestaan uit vrijwilligers. En niet iedereen is overdag beschikbaar. "Het zou mooi zijn als meer bedrijven de mogelijkheid bieden aan werknemers, die brandweervrijwilliger zijn, uit te rukken bij een brand." Als voorbeeld noemt Stuivenberg de samenwerking met Fokker in Hoogeveen.Ook de trek van mensen naar de Randstad speelt een rol. "Veel werkgelegenheid gaat steeds meer en meer naar steden en dus trekken mensen ook weg uit dorpen. Dat houdt in dat er minder mogelijkheden zijn voor vrijwilligers bij de brandweer."Meer geld lijkt misschien de oplossing, maar Stuivenberg is het daar niet helemaal mee eens. "Geld alleen om beroepsbrandweerlieden aan te trekken, is niet de oplossing. De kosten zullen dan hoger worden dan de baten."Een oplossing is volgens Stuivenberg branden te voorkomen. "Waar we op moeten inzetten zijn de manieren om branden te voorkomen en het verbeteren van het ontvluchten van een gebouw als ze toch uitbreken, door bijvoorbeeld rookmelders te plaatsen."Hoewel Stuivenberg het jammer vindt dat de responstijd niet omlaag is gegaan, is hij niet helemaal ontevreden. "Als het qua responstijd zo blijft, ben ik tevreden. We zullen niet gauw omlaag gaan met de tijd, daar heb ik geen illusies over. Dat heeft gewoonweg te maken met de geografie."