Blijft No Surrender-captain Henk Kuipers vastzitten?

GRONINGEN/EMMEN - Henk Kuipers, de captain van motorclub No Surrender, moet zijn proces in vrijheid kunnen afwachten. Zijn advocaat heeft daar vanmiddag een verzoek voor ingediend bij de rechtbank in Groningen.

Kuipers (53) werd in december in Emmen aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van leiding geven aan een criminele organisatie en afpersing. Als het aan justitie ligt blijft Kuipers vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Een regiezitting wordt naar verwachting gepland in juni. De rechtbank laat morgen weten of Kuipers zijn proces in vrijheid kan afwachten.De rechtbank in Groningen besprak vandaag de stand van zaken in het onderzoek naar Kuipers. De officier van justitie wil in het onderzoek naar de No Surrender-leider nog getuigen horen. Volgens de officier bestaat de kans dat Kuipers die getuigen opzoekt, waardoor ze zich niet vrij voelen om een verklaring af te leggen.Justitie wil ook Kuipers nog horen over verschillende zaken. De captain wil geen verklaringen meer afleggen aan het Openbaar Ministerie, omdat hij het niet eens is met berichtgeving in de media. "Ik word verhoord en de dag daarna staat het in De Telegraaf. Dat vond ik wel zo apart, daar wens ik ook niet aan mee te werken", aldus Kuipers vanmiddag in de rechtszaal.Roy van der Wal, de advocaat van Kuipers, vindt dat justitie de zaken opblaast en bezig is met een hetze tegen No Surrender en zijn cliënt. "Een filmpje van het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt ondertiteld met de zin 'hier vindt de mishandeling plaats'. Dat is maar goed ook, want ik kan het er niet uit opmaken", aldus Van der Wal vandaag tegen de rechter.No Surrender zou volgens justitie verdienen aan het uit de club zetten van mensen, zogeheten bad standings. Een lucratieve bezigheid volgens justitie, omdat een lid dan 5.000 euro boete zou moeten betalen aan de club.Advocaat Van der Wal ontkent dat daar sprake van is. "Een bad standing is niets anders dan het royeren van een lid, zoals ook bij een voetbalvereniging kan gebeuren. Je kunt het vergelijken met een ontslag op staande voet. De clubeigendommen moet je dan inleveren."Kuipers werd gesteund door enkele tientallen No Surrender-leden die, aan hun hesjes te zien, vanuit het hele land naar Groningen gekomen waren. In de rechtszaal was plaats voor een aantal van hen, op een tribune achter glas. De mannen en vrouwen zwaaiden naar Kuipers en bonsden tegen het glas toen de captain de rechtszaal verliet. Kuipers draaide zich om en zwaaide naar hen.