Raadslid Berend Okken weigert koninklijke onderscheiding: 'Niet meer van deze tijd'

HOOGEVEEN - Vertrekkend raadslid Berend (Bé) Okken van Gemeentebelangen in Hoogeveen weigert een koninklijke onderscheiding in de vorm van een lintje. Die zou hij over anderhalve week krijgen vanwege zijn lange staat van verdienste als raadslid van Gemeentebelangen.

Okken zat ruim twintig jaar in de gemeenteraad van de gemeente Hoogeveen. Hij zal na volgende week zijn werkzaamheden als raadslid beëindigen. "In tegenstelling tot al het andere vrijwilligerswerk krijgen raadsleden na minimaal twaalf jaar raadslidmaatschap een koninklijke onderscheiding. Dat vind ik niet meer van deze tijd", laat Okken op zijn Facebookpagina weten.Okken is van mening dat "hiermee alle andere vrijwilligers, die dag en nacht klaar staan voor de medemens, tekort worden gedaan." Om die reden heeft hij besloten de koninklijke onderscheiding te weigeren."De functie en rol als raadslid is belangrijk in een gemeente en ik ben trots op het feit dat ik mijn steentje hieraan heb kunnen bijdragen", vervolgt Okken. "Veel inwoners van onze gemeente zijn, zonder daar ook maar enige vergoeding voor te ontvangen, betrokken met allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Dit vrijwilligerswerk is de kurk waarop onze samenleving drijft. Zonder al deze vrijwilligers, mantelzorgers et cetera, zou onze maatschappij niet kunnen functioneren."Okken denkt dat het afscheid als raadslid hem tegen gaat vallen. "In totaal heb ik ruim twintig jaar als raadslid voor de enige echte lokale politieke gemeentelijke partij gewerkt en daarbij veel voor de inwoners van onze gemeente kunnen betekenen. De inwoners heb ik daarbij met allerlei verschillende gemeentelijke problemen kunnen bijstaan en kunnen helpen. De contacten met de inwoners en ambtenaren van de gemeente zal ik dan ook zeker gaan missen."